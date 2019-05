vv Hellevoetsluis: 100-jaar oud en een erepenning

Amateurvereniging vv Hellevoetsluis heeft de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt. Het jubileum werd een week lang gevierd met allerlei festiviteiten, een wedstrijd tegen oud-Feyenoord en de club is ook nog de trotse bezitter van een koninklijke erepenning geworden.

Op vrijdag 10 mei kwam oud-Feyenoord op bezoek in Hellevoetsluis. RTV Rijnmond was erbij en legde de trotse, jubilerende Hellevoeters vast in een korte reportage die u hierboven kunt bekijken.