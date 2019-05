De A20 richting Hoek van Holland is dicht bij Spaanse Polder. Er is een ongeluk gebeurd. De file wordt snel langer.

Op foto's van Rijkswaterstaat is te zien dat meerdere voertuigen bij het ongeluk zijn betrokken. Over de toedracht is verder niets duidelijk.

Het verkeer wordt opgeroepen om een alternatieve route te kiezen, via de A16, A15 en dan de A4.

Hoe lang de afsluiting gaat duren is nog niet bekend.