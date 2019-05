Hoe smaakt een vleesloze hamburger?

De Beyond Burger wint steeds meer terrein. De vleesloze burger is al in de winkelschappen te koop en staat ook op de kaart in verschillende Rotterdamse restaurants, die bekend staan om hun hamburgers.

Sander Battem, sous-chef van Cornelis Bar & Kitchen op het Stadhuisplein, vindt de Beyond Burger een goed staaltje vakmanschap: "Buitenkant, binnenkant en smaak: alles lijkt op vlees."

Maar wat zit er dan in deze burger? "Onder andere aardappel, rode biet en nog veel meer andere dingen om een perfecte burger te maken", legt Battem uit.

De voorbijgangers op het Schouwburgplein in Rotterdam zijn in elk geval enthousiast over de beyond burger. Bovendien reageren zij verbaasd als ze horen dat er geen vlees op de burger zit. "Ze hebben me wel aan het denken gezet om dit thuis te proberen", zegt een man.

Bekijk de video om te zien wat Rotterdammers vinden van deze vleesloze burger.