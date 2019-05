Rotterdamse haven investeert in schone brandstof voor vrachtwagens

Een aantal grote ondernemers in de Rotterdamse haven gaat samen met het Havenbedrijf miljoenen euro's investeren in een schone brandstof voor vrachtwagens. Dat meldt het Financieel Dagblad maandagmiddag.

Met het geld moeten versneld verkooppunten voor vloeibaar aardgas, geopend worden. Die brandstof, lng, is minder vervuilend dan diesel. Voor vrachtverkeer dat langere afstanden moet rijden, komen er lng-tankstations in met name België en Duitsland.

In de Rotterdamse haven ligt al een terminal voor vloeibaar gas. Van daaruit zijn de lng-tankstations makkelijk te bevoorraden.