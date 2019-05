Rijnmond in 5 minuten: maandag 13 mei

Tijdens deze aflevering van Kijk op Rijnmond blikt presentatrice Laurence van Ham terug op het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940. Zij spreekt met de 91-jarige Bert Kamerman, die het bombardement zag gebeuren.

Ook is er een reportage te zien over minister Slob van Onderwijs, die een bezoek bracht aan de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam-Zuid. De basisschool biedt onderwijs aan leerlingen die doof of slechthorend zijn.

Verder besteedt Kijk op Rijnmond aandacht aan dansstudio KP uit Spijkenisse, die Europees kampioen streetdance is geworden en geld nodig heeft voor het WK in Engeland.

Kijk hieronder naar de volledige aflevering van Kijk op Rijnmond van maandag 13 mei 2019.