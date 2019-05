Dansgroep uit Spijkenisse Europees kampioen streetdance

Dansgroep The Big Bang in de studio

De meiden van dansgroep The Big Bang uit Spijkenisse hebben zondag in Eindhoven de eerste prijs gewonnen bij het EK Streetdance, in de leeftijdscategorie onder de 16.

Het was de eerste keer dat de groep van Dansstudio Kimberly Pikeur meedeed aan een dergelijk evenement. "Ik had wel verwacht dat we een prijs zouden winnen, maar niet dat we nummer 1 zouden worden!", zegt de 15-jarige danseres Tishe. "Ik moest echt hard huilen, de coach moest huilen, iedereen moest huilen!"

De volgende stap voor de groep is het WK Streetdance, van 21 tot 26 augustus in het Britse Blackpool. De tickets zijn al gekocht, er is geen weg meer terug. Het is wel een duur tripje, vertelt Kimberly Pikeur: "We hebben een begroting gemaakt van twintigduizend euro. Dat geld is nodig voor de reis en het verblijf, het inschrijfgeld voor het WK én de uniforms van de meisjes. Ze moeten daar vijf dagen lang knallen!"

En knallen, dat kunnen ze wel daar in Spijkenisse. De oefensessies zullen zich de komende maanden nog richten op het verbeteren van het dansje en het vasthouden van de energie. De dames rocken, stampen en springen wat af. Omani (11): "Ik kijk er heel erg naar uit. Ik heb thuis een kalender gemaakt waar ik het op bijhoud."

Om deelname aan het WK betaalbaar te houden, is de dansgroep een inzamelingsactie begonnen. Er is al 7 duizend euro opgehaald. Maar daar moet dus nog wel wat bij. Kimberly: "We zetten alles op alles om sponsors te vinden. We zamelen lege flessen in, we organiseren binnenkort een bingo, we gaan langs de deuren... Maar het gaat lukken!"