Jan Everse in FC Rijnmond: 'Ik zie geen visie bij Feyenoord'

Everse: ''Of het nu met of zonder bal is, ik zie niet wat Feyenoord voetballend wil dit seizoen. Op bestuurlijk niveau moet er eens uitgesproken worden wat ze nu echt willen. Keuzes worden nu ad hoc gemaakt. Een technisch directeur is je belangrijkste man in je visie uit te voeren.''

Over Robin van Persie was de voormalig trainer van Sparta en FC Dordrecht positiever: ''Hij is eigenlijk het laatste talent van Feyenoord dat het echt heeft laten zien in de top. Wat hij op deze leeftijd nog laat zien is van buitencategorie.''

Verder werd er in de regionale voetbaltalkshow ook uitgebreid over Excelsior en de aanpak van Ricardo Moniz gesporken en kwam het afscheid van Robin van Persie aan bod.