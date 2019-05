Bert (91) was als 12-jarige jongen getuige van het bombardement

14 mei 1940, de dag van het bombardement op Rotterdam. Het hart van de stad werd door de Duitsers in minder dan een kwartier bijna helemaal verwoest. Bert Kamerman (91) was toen 12 jaar oud en zag de verwoestende bommenregen vanaf de Maashaven, waar hij in de buurt woonde, op zijn geliefde stad vallen.

Hoewel het morgen precies 79 jaar geleden was, weet meneer Kamerman het nog als de dag van gisteren. Het heeft enorm indruk op hem gemaakt. "Het zag ineens zwart van de vliegtuigen. En ze vlogen laag hoor. Recht over ons heen, richting het centrum van de stad. En dan zie je ineens alles naar beneden komen. Het was een verschrikkelijk gezicht. In het begin zag je enkel ontploffingen. En daarna kwamen er veel vlammen bij en stond de stad in brand."

Leerstof kwam tot leven

Een idee van wat zich op dat moment nou écht allemaal afspeelde, had hij als het jonge ventje dat hij was op dat moment naar eigen zeggen nog niet. "We leerden op school wel over oorlog, en dan in die tijd met name over de tachtigjarige oorlog. Maar dat deed je toen verder nog niks, het was gewoon leerstof. En nu zag je het zelf, en dan komt het ineens tot leven."

Meneer Kamerman is een dag na het bombardement, zonder medeweten van zijn ouders, richting het centrum van de stad gegaan. "Ze waren nog volop aan het blussen. Alles stond nog in brand. Het was een gigantische puinhoop. Heel ver kwamen we niet trouwens, we werden al gauw weggestuurd door de brandweerlieden."

Na de bommen

Wat er in de jaren ná het bombardement in Nederland nog allemaal zou plaatsvinden, had hij zich nooit kunnen indenken. De tranen springen in zijn ogen wanneer hij zijn verhaal vervolgt. "Ik denk dat niemand zich op dat moment had kunnen bedenken wat ons nog allemaal te wachten zou staan. Net na het bombardement was natuurlijk de overgave. Nederland was vanaf dat moment ingenomen door de Duitsers. Klaar, we zien wel wat er allemaal gaat gebeuren. Maar, toen kwamen al die verschrikkelijke maatregelen zoals de Jodenvervolgingen."

Kamerman zegt dat hij nog vaak nadenkt over de oorlog en probeert tot de dag van vandaag uit te vogelen hoe het nou toch mogelijk is dat mensen elkaar dit aandoen. "Er zijn veel mensen die nooit bij de oorlog stil staan. Die vinden praten over de oorlog alleen maar oude koeien uit de sloot halen." Hij vertelt zijn verhaal in de hoop dat ook de jongere generaties zich beseffen wat er allemaal is gebeurd. "En laten we vooral niet vergeten dat er vandaag de dag ook nog oorlog is. Ook hier moet men bij stil staan."