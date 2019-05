Partij voor de Dieren protesteert bij Chemours tegen GenX en PFOA

De Partij voor de Dieren gaat woensdag actievoeren voor de deur van het Dordtse bedrijf Chemours. De partij is boos dat Chemours een vergunning heeft aangevraagd voor het lozen van GenX en PFOA in de rivier.

Chemours heeft al een vergunning voor uitstoot in de lucht, maar de stoffen komen ook in het water terecht. Deze vergunning moet dat legaliseren. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat helpt dat bij het optreden als de normen worden overschreden.

Met de vergunning mag Chemours jaarlijks maximaal vijf kilo GenX en maximaal twee kilo PFOA lozen de Nieuwe Merwede.

De actie van de Partij van de Dieren is woensdagmiddag om 15:00 uur aan de Baanhoekweg. Donderdag is er een debat in de Tweede Kamer over de situatie rondom Chemours.