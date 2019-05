Aboutaleb: minder berovingen, overvallen en inbraken in Rotterdam

Het aantal roofovervallen, berovingen en inbraken in Rotterdam is in de eerste maanden van dit jaar met vijftien procent afgenomen. Dat zei burgemeester Aboutaleb maandagavond op Radio Rijnmond.

Tien jaar geleden werd een gezamenlijke aanpak van het Rijk en Rotterdam opgezet om de zogeheten 'high impact crimes' zoals berovingen en overvallen aan te pakken. Sindsdien is het aantal teruggebracht van drieduizend naar elfhonderd per jaar.

Bij het aantal geweldsincidenten is wel een kleine stijging zichtbaar, zegt Aboutaleb.

De burgemeester was maandag op een congres in Rotterdam over high impact crimes met minister van Veiligheid Ferd Grapperhaus. Daar deed Aboutaleb een oproep aan andere burgemeesters in Nederland om niet te verslappen. "Zodra je gaat verslappen, zie je de cijfers weer stijgen." Zijn advies is doorgaan en blijven samenwerken.

Aboutaleb zegt daarom ook niet toe te geven aan druk vanuit de politiek om de aandacht te besteden aan andere dingen. "Ik heb maar dezelfde hoeveelheid politie, dan moet ik gaan verschuiven met die politie. Dan kan zo'n gebundelde succesvolle aanpak in het geding komen. Het is belangrijk om vol te houden."