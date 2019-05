Talentvolle Berkelse wielrenster Demi Vollering droomt van een wereldtitel

In haar eerste profseizoen gaf ze meteen haar visitekaartje af aan het peloton tijdens de afgelopen voorjaarsklassiekers. De 22-jarige Berkelse Demi Vollering won de Volta Limburg Classic en werd derde in Luik-Bastenaken-Luik. Haar ultieme droom is een wereldtitel. ''Als het parcours me ligt, is het reëel.''