Woonwagens verhuizen in drie nachten naar nieuwe plek in Alblasserdam

"Dat was wel spannend", zegt woonwagenbewoonster Johanna over het moment waarop ze haar woning meters boven de grond zag zweven. "Het was niet echt billen knijpen, het is meer de spanning of alles goed gaat." Haar woonwagen is op een oplegger gehesen en gaat in de nacht van maandag op dinsdag 3,5 kilometer afleggen naar de nieuwe woonplek in Alblasserdam.

Johanna's woonwagen is één van de negen woonwagens die deze week verplaatst worden van het bedrijfsterrein aan de Staalindustrieweg naar de Poldersemolenweg en de Vlietbaan in Alblasserdam. De operatie wordt uitgevoerd in drie opeenvolgende nachten.

Emotioneel

De verhuizing gaat Johanna wel aan het hart. "Ik woon hier 21 jaar. Mijn man is 40 jaar, die is hier geboren, zijn ouders woonden hier al. Dat is wel lang, dus hier weggaan is best wel emotioneel. Ik heb hier altijd prettig gewoond, Voor mij had het ook niet gehoeven dat we hier weggaan. Maar ja, het moet hè? Het moest van de gemeente, dus dan ga je."

Wethouder Dorien Zandvliet zegt dat de verhuizing om een belangrijke reden gebeurt. "De woonwagens staan hier op een bedrijventerrein, dat is al een lange tijd zo. De provincie en de gemeente hebben gezegd dat je hier niet moet willen wonen. Want dit is vlak naast een hele drukke snelweg. Het is geen gezonde plek om te wonen. We zijn blij dat we een nieuwe plek hebben gevonden."

Speeltuin

De 10-jarige Christina en de 13-jarige Ykjen vinden de verhuizing wel jammer: "Het is raar. Ik vind het niet heel leuk, gewoon omdat je hier bent gewend, daar is alles nieuw. Het ziet er daar minder leuk uit, heel saai. Hier heb je nog gras en een veld waar je verstoppertje kon spelen. Op de nieuwe plek heb je alleen een speeltuin en dat is het. "



Voor Geert van Loosdrecht, projectleider van de verhuizing, is het transport van de woonwagens een flinke klus. Er worden veel verkeersmaatregelen getroffen, sommige wegen worden tijdelijk afgesloten. "Het breedste transport is 10,25 meter breed, inclusief hijsbalken. We hoeven gelukkig niet over rotondes, alle verkeerslichten zijn al wel weggehaald. We gaan deels over een route voor gevaarlijke stoffen, daarom gaan we pas na middernacht rijden."