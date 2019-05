Avondvierdaagse Hellevoetsluis dreigt niet door te gaan vanwege tekort aan verkeersregelaars

De avondvierdaagse in Hellevoetsluis is in gevaar. Ondanks alle aandacht en smeekbedes hebben zich nog te weinig vrijwilligers aangemeld om het verkeer tijdens de wandeltocht te regelen. Omdat de veiligheid van de kinderen en begeleiders zo niet kan worden gegarandeerd, dreigt het evenement volgende week niet door te gaan.

"We hebben in totaal tussen de zeventig en tachtig verkeersregelaars nodig", legt Marjon Willard van de organisatie uit. "Helaas hebben we er momenteel maar 38. Het begint erop te lijken dat we het dit jaar gewoon écht niet voor elkaar gaan krijgen."

De avondvierdaagse in Hellevoetsluis is van 3 tot en met 6 juni. Het aantal verkeersregelaars dat nodig is, is behoorlijk hoog. Dat komt volgens Marjon doordat ze naast de vijf kilometer ook een afstand van 10 kilometer lopen. "En we willen het zo veilig mogelijk: op ieder kruispunt willen we twee mensen. We hebben over het algemeen onervaren verkeersregelaars."

Examen

De enige drempel die de vrijwilligers moeten nemen, is het verkeersregelaarsexamen. "Het lijkt alsof mensen daar tegenaan hikken", zegt Marjon. "Het klinkt heel eng, maar dat is het niet. Je doet het online en het mag zo vaak als je wil. Heb je het niet gehaald, doe je het gewoon nog een keer."

Het examen duurt ongeveer een uur. Geslaagden krijgen dan een certificaat waarmee ze toestemming krijgen om een jaar lang het verkeer te regelen.

Laatste kans