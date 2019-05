Eén-op-één-concerten voor bewoners verzorgingshuis Dordrecht

Het Parkhuis in Dordrecht heeft een uniek project ontwikkeld voor mensen met dementie, die bedlegerig zijn of zich niet prettig voelen tussen veel andere mensen: Muziek aan Bed. Bij het verzorgingshuis aan de Haaswijkweg kunnen bewoners genieten van een één-op-één-concert in hun eigen omgeving.

"Geweldig om te doen. Als het mijn vader of moeder zou overkomen, zou ik zoiets ook fijn vinden", zegt Maarten Teekens, die als muzikant al jaren in het verzorgingshuis optreedt.

De optredens in het verzorgingstehuis zijn normaal gesproken in een zaal of in een huiskamer. "Maar zelfs die groepen waren voor sommige mensen te groot", zegt Willy Schuurman van Het Parkhuis. "Speciaal voor hen hebben we dit concept bedacht."

"We zijn nu vier maanden bezig en het is een groot succes", zegt Schuurman. "Er is nu al geld gereserveerd om dit ook volgend jaar te blijven doen."

Traantje wegpinken

André Kwakernaat beaamt het succes van Muziek aan Bed. "Mijn moeder geniet hier echt van. Ze herkent Maarten zelfs al", zegt hij. "Bij sommige liedjes zingt ze mee, bij andere pinkt ze een traantje weg."

De muziek brengt meer kwaliteit in het leven van een dementiepatiënt, vinden alle betrokkenen. "Ook deze mensen hebben recht op een fijne dagbesteding", stelt Schuurman.

Maarten Teekens, bekend als solo-artiest en lid van rockgroep The Wanderers, geniet van het werk in het verzorgingstehuis. "Dat directe contact, daar draait het om. En de liedjes uit hun jeugd, van de jaren '50 en '60, dat is ook mijn favoriete muziek."

De één op één concerten worden door Het Parkhuis ook uitgerold over andere locaties.