Terracottaleger uit China strijkt neer in Rotterdam

Een van de grootste toeristische attracties in China is momenteel neergestreken in Rotterdam Prins-Alexander. Het gaat om zestig replica's van het Terracottaleger, een archeologische vondst van zo'n achtduizend terracottafiguren die als grafgiften werden meegegeven aan de eerste keizer van China.

De reproducties zijn door de Nederlands Chinese Handelskamer naar winkelcentrum Alexandrium gehaald. De organisatie hoopt zo de geschiedenis achter het Terracottaleger een stuk bekender te maken.

"Het leger en de eerste keizer van China zijn eigenlijk de startpunten van het China zoals wij dat nu kennen", legt Danny van den Heuvel van de organisatie uit. "De eerste keizer heeft China verenigd na een tijd van oorlog. Hij droeg op dat het Terracottaleger werd gebouwd. Dat is aan hem meegegeven bij zijn dood."

Het 'echte' Terracottaleger, in de Chinese plaats Xi'an, behoort tot het UNESCO-werelderfgoed. Daar kijken de bezoekers over het graf met de figuren heen. In Rotterdam zijn de beelden op ooghoogte te bewonderen. "Zodat je écht ook in oog staan met de figuren", vertelt Van den Heuvel.

Kolossaal

De beelden vallen in de smaak bij de bezoekers. "Ik kijk naar alles: de grootte, de gezichten, de kostuums, de voeten: het is kolossaal", zegt een bezoekster uit België. "Je kan je ook wel voorstellen wat voor moeite ze hebben moeten doen om dit te organiseren", zegt een Rotterdamse bezoeker.

Naast de reproducties zijn er ook bronzen strijdwagens, traditionele kleding, kunst, een beeld van de keizer en verschillende attributen in vitrines te zien. De tentoonstelling in het Alexandrium is te bezoeken tot het eerste kwartaal van 2020.