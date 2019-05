Directeur van de Anne Frank Stichting: Vecht voor onze vrijheden

Dilemma's, daar draait het dinsdagavond om bij de H.J.A. Hoflandlezing in het Bibliotheektheater in Rotterdam. Tijdens de lezing wordt het bombardement van 14 mei 1940 herdacht als een blijvend keerpunt in de geschiedenis van Rotterdam.

Ter ere van de Rotterdamse schrijver en journalist Henk Hofland wordt tijdens de lezing ook naar de actualiteit gekeken. En die link leggen is juist zo belangrijk, vindt spreker Ronald Leopold, de algemeen directeur van de Anne Frank Stichting.

"We moeten de vanzelfsprekendheid van vrijheid en democratie van de afgelopen decennia serieus nemen", is zijn boodschap. "Het is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we voor vechten."

De geschiedenis van Anne Frank en het bombardement zijn nauw met elkaar verbonden, vertelt de directeur van de Anne Frank Stichting. "De visumaanvragen lagen klaar bij het Amerikaanse consulaat in Rotterdam. Dit gebouw is net als vele andere dingen vernietigd bij het bombardement."

Leopold ziet dat veel dilemma's die voor de oorlogstijd speelden, nu ook weer opkomen. "Ze zijn niet in diezelfde mate aan de orde, maar je hoort ook weer over de onveilige gevoelens die joden hebben in Europa. Ze vragen zich weer af of ze hier kunnen blijven en of ze een veilige toekomst hebben in Europa."

De opkomst van populistische partijen hoort daar volgens de directeur bij. "Net als het bijbehorende gedachtegoed dat doorklinkt, ook die kennen we uit die periode."

Lezing

In de lezing wil de directeur van de Anne Frank Stichting ingaan op wat mensen kunnen doen om een democratie goed te laten functioneren. En wat bestuurders kunnen doen, maar dan zal hij zich direct tot burgemeester Aboutaleb richten.

"We leven in een tijd waarin onze democratie en samenleving die we na de oorlog hebben opgebouwd, onderdruk staat."