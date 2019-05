Wethouder neemt lijst met verbeterpunten voor Het Park in ontvangst

Het Park bij de Euromast in Rotterdam moet een opknapbeurt krijgen. Dat vindt Wim Pijbes, die tot tien jaar geleden nog directeur was van de Kunsthal. Pijbes is voorzitter van de Stichting Droom en Daad en geeft dinsdagmiddag een lijst van verbeteringen voor het Park aan wethouder Bert Wijbenga (Buitenruimte).