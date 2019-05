St. Juste blikt terug op seizoen Feyenoord: 'Veel teleurstelling'

St. Juste speelt de laatste vier wedstrijden weer in de basis van Feyenoord, maar was daarvoor enkele weken uitgeschakeld met een hamstringblessure. ''Het was een zwaar seizoen om te spelen. Maar ik heb zin in de laatste wedstrijd. Die wil je ook winnen en lekker voetballen. Dat is ook belangrijk. Anders hoef je het veld niet op te stappen.''

Toch haalt de rechtsback ook positieve dingen uit het huidige seizoen. ''We hebben ook goede wedstrijden gespeeld, waar we op kunnen bouwen. Het is frustrerend als je veel punten achterstaat op de koploper, terwijl je met z'n allen kampioen wilt worden. Dat gevoel heb ik wel. Je moet dan de schouders eronder zetten en er het beste uithalen. Ook in zo'n laatste wedstrijd.''

Volgend seizoen zal er met Jaap Stam een andere trainer voor de groep staan en zal het afwachten zijn welke spelers er zullen vertrekken of bijkomen. ''Daar ben ik ook benieuwd naar, maar dat zullen we dan wel zien. Of ik volgend seizoen blijf? Zoals het nu lijkt zeker.''