Manenschijn langer coach van HC Rotterdam

Albert-Kees Manenschijn is ook de komende twee seizoenen coach bij Hockeyclub Rotterdam. Manenschijn was de laatste drie seizoenen al de trainer van de hockeymannen van Rotterdam.

De laatste twee seizoenen werden de play-offs niet gehaald. Toch is het bestuur tevreden over het functioneren van de ervaren coach, die tevens assistent is van Nederlandse vrouwenploeg. Ook assistent Kai de Jager blijft de komende twee seizoenen actief aan de Hazelaarsweg. Het is nog niet bekend hoe de selectie er komend seizoen komt uit te zien. Hidde Turkstra en Simon Egerton namen afgelopen week afscheid van Rotterdam.