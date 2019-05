Eurovisiesongfestival met doventolken en signdancers

De NPO zendt het Eurovisie Songfestival voor het eerst uit met een gebarentolk en signdancers. De speciale uitzending voor doven en slechthorenden is alleen te zien op NPO 1 extra.

De tolken komen voor het eerst in beeld bij de uitzending van de tweede halve finale, waaraan Duncan Laurence uit Hellevoetsluis meedoet. Die is donderdag om 21.00 uur. Ook bij de finale zijn een gebarentolk en signdancers in beeld.

De initiatiefnemers NOS, AVROTROS en NPO 1 hebben voor deze uitzendingen een groep van zeventien tolken en signdancers bijeengebracht. Signdancers zorgen ervoor dat dove en slechthorende kijkers de sfeer en het ritme van een liedje ook meekrijgen.

NPO 1 extra is bij KPN te vinden op kanaal 76, bij Ziggo op kanaal 128 en bij T-Mobile op kanaal 273. Wie het kanaal niet in zijn pakket heeft, kan het live online volgen via NPO Start.