Kinderen herdenken het bombardement

Basisschool 't Landje herdenkt bombardement in gedichten

Zes leerlingen uit groep 8 droegen zelf geschreven gedichten voor. Een aantal van hun klasgenoten mochten een krans leggen.

"Dat is investeren in vrede." Zo beschreef burgemeester Aboutaleb het belang van aan kinderen vertellen over de oorlog. Hij kreeg een dichtbundel met de gedichten van de leerlingen overhandigd.

Deze zes leerlingen van basisschool Het Landje mochten hun gedicht voordragen tijdens de herdenking:

