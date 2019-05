Burgemeester Van der Borg wil niet in Molenlanden blijven

"Het is nu tijd om het stokje over te dragen", zegt waarnemend burgemeester Van der Borg van de gemeente Molenlanden. Hij stelt zich niet kandidaat voor het burgemeesterschap.

"Dat ik nu als waarnemend burgemeester een bijdrage mag leveren aan de start van de nieuwe gemeente Molenlanden is de kroon op straks bijna veertien jaar burgemeesterschap in dit prachtige gebied."

Van der Borg (63) zegt dat het geen gemakkelijke beslissing was. Tot januari 2020 is hij nog steeds de burgemeester van de Molenlanden. Hiervoor was hij burgemeester van Molenwaard (2013-2019) en Graafstroom (2006-2013).

"Wat de toekomst gaat brengen, ik weet het niet", laat Van der Borg verder weten. "Daar ga ik mij de komende tijd samen met mijn vrouw verder op oriënteren."

De gemeenteraad van Molenlanden gaat werken aan een profielschets. Daarmee gaat de commissaris van de Koning aan de slag. In juni start deze sollicitatieprocedure voor een nieuwe, vaste burgemeester.