Rotterdamse advocaat Weski: ik weet niets van doodsbedreiging aan het adres van Peter R. de Vries

De Vries twittert dat het kopstuk van de zogeheten Mocro Maffia opdracht zou hebben gegeven om hem te liquideren. De politie zou hem daarvoor gewaarschuwd hebben. Reden zou zijn dat De Vries zich kritisch over Taghi heeft uitgelaten.

Taghi wordt gezien als opdrachtgever van een reeks liquidaties en moordplannen. Hij staat bekend als de meestgezochte crimineel van Nederland. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op De Telegraaf vorig jaar. Dat gebeurde na publicaties over hem.

Ook is Taghi in verband gebracht met de moord op de broer van een kroongetuige. Die werd vorig jaar doodgeschoten, vermoedelijk uit wraak voor het 'verraad'.

Taghi's advocaat is Inez Weski uit Rotterdam. Zij zegt niets te weten van de bedreigingen die haar cliënt zou hebben gedaan aan het adres van Peter R. de Vries.

"Dit bericht zegt mij niets", laat Weski aan RTL Nieuws weten. "Onduidelijk is bovendien waar deze toch redelijk vergaande uitspraken op zijn gebaseerd. Enigerlei inhoudelijke reactie is dan ook niet mogelijk."

Niet naar de studio

Het is niet bekend of De Vries beveiliging krijgt of zijn bewegingen moet beperken. Collega John van den Heuvel maakte vorige maand bekend dat hij wordt bedreigd door Taghi en daarom zware beveiliging krijgt. Hij kon enige tijd niet naar de studio van RTL Boulevard komen, omdat die lastig te beveiligen is.

Minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vindt het 'heel bitter' dat 'taaie journalisten' als De Vries en Van den Heuvel soms veroordeeld worden tot een leven in "een soort beveiligde cocon. Dat mag toch niet zo zijn. Daar moet ik tegen vechten." Op het moeilijke parket van De Vries wil hij verder niet ingaan.

Op de strijd tegen dit soort bedreigingen "moeten we veel meer inzetten", zegt de minister. Hij stelt vast dat de onderwereld zich steeds vaker van deze praktijken bedient. "Het enige wat je kunt doen is lik-op-stuk achter die partijen aangaan en ze in de kraag grijpen."