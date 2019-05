Gebouw Dordtse synode kleiner dan gedacht

De in 1858 gesloopte Kloveniersdoelen zijn kleiner dan in Dordrecht lange tijd werd aangenomen. Dat blijkt uit een reconstructie van het gebouw, gemaakt door archeologisch illustrator Bert Brouwenstijn.

"De bovenzaal, waar in 1618 en 1619 de Synode gehouden werd, was zo'n twintig bij elf meter. Dat hebben we uitgerekend door plaatjes van toen over Google Earth heen te leggen", zegt hij.

Op een schilderij, dat voor zover bekend het enig bekende plaatje is van de Dordtse Synode, lijkt de 'congreszaal' veel groter. "We hebben niet veel terug kunnen vinden over het gebouw en wat we vonden kwam soms niet met elkaar overeen."

Als voorbeeld noemt Brouwenstijn het draaiende uitkijktorentje, dat bovenop het gebouw stond. "Daarvan vonden we verschillende tekeningen, maar dat het echt rond kon draaien blijkt daar niet uit. Dat weten we alleen uit verhalen."

Burgeroorlog

Zeven maanden lang heeft Dordrecht met een reeks activiteiten onder de noemer Ode aan de Synode uitgebreid stilgestaan bij de historische vergadering van 400 jaar geleden, die waarschijnlijk een burgeroorlog voorkwam.

Professor Fred van Lieburg, Dordtenaar en hoogleraar religiegeschiedenis, schreef er het boek 'Synodestad' over. Dat wordt woensdagavond feestelijk gepresenteerd in de Grote Kerk van Dordrecht.

Brouwerstijn: "Fred en ik kennen elkaar van de universiteit en hij vroeg me om die reconstructie te maken. Het was een lastige klus, maar het is aardig gelukt. Wie alle plaatjes wil zien, zal het boek moeten kopen."