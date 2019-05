‘Burgemeester Hellevoetsluis eist excuses na bericht op Facebook’

Het gebeurde allemaal een maand geleden. Op Facebook was een hevige discussie gaande over de gebiedsontwikkeling Zuid-Oost in Hellevoetsluis. Dat plan houdt onder meer nieuwe woningen, een veld zonnepanelen en de ontsluiting – ook wel de Patatweg genoemd - van het bedrijf Farm Frites in.

Farm Frites betaalt 55 duizend euro mee aan de ontwikkeling van gebiedsvisie. Dat dossier ligt bij de wethouders Aart-Jan Spoon en Peter Schop.

De vrouw schreef op Facebook over het geld … "dat er steekpenningen zijn is een feit" en … "aan de wethouders van de gemeente Hellevoetsluis 55.000 euro" en … "als een bedrijf mee betaalt is het niet voor een zweetvoet."

De volgende dag, op 17 april, werd de vrouw om 08:30 uur gebeld. “Ik word nooit zo vroeg gebeld. Toen ik opnam bleek dat het de burgemeester was. Ze had de berichten op Facebook gelezen. Ze legde rustig uit hoe het verhaal in elkaar zat. Aan het einde zei ze dat ze het op prijs zou stellen als ik mijn excuses zou maken aan de wethouders Schop en Spoon.”

Een woordvoerder van de gemeente Hellevoetsluis zegt dat burgemeester Junius inderdaad de vrouw heeft gebeld om de kwestie uit te leggen. “Ze heeft contact gezocht om uit te leggen dat het niet om een storting van een bedrag aan twee wethouders ging, maar om een bijdrage van Farm Frites aan de gemeente voor de totstandkoming van de gebiedsvisie. De burgemeester heeft niet gezegd dat zij excuses moest maken, ze heeft haar dat niet gevraagd en haar daar dus zeker niet toe gedwongen. De betreffende mevrouw heeft het zelf aangeboden, en vervolgens ook gedaan.”

Vreemd

De vrouw blijft bij haar visie. “Dit wordt welles-nietes. Maar achteraf vind ik het heel vreemd wat mij is overkomen. Eigenlijk was ik te overdonderd door het telefoontje. Daarom heb ik ook die mail gestuurd. Maar nu denk ik: ik mag toch wel een mening hebben?"

De Hellevoetse wil niet met haar naam worden genoemd.