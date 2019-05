Documentaire over joodse onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerk

Tijdens de bezetting zaten zes joodse Rotterdammers ondergedoken in de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid. Een groot deel van de tijd hielden zij zich schuil in de zolders naast het orgel. De Rotterdamse filmmaker Arthur Bueno maakte over dit bijzondere verhaal in opdracht van het Stadsarchief Rotterdam de documentaire ‘De Uitzondering’. De documentaire is vanaf 18.00 uur te zien op rijnmond.nl