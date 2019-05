Advocaat van verdachte: 'Geen eerlijk proces meer over Berkelse vergismoord'

De advocaat van René F., verdachte in de Berkelse vergismoord, vindt dat het onderzoek moet worden stopgezet. Volgens Ed Manders is geen sprake meer van een eerlijk proces door een fout van het OM in Rotterdam.

René F.(51) is in november vorig jaar aangehouden. Hij zou opdracht hebben gegeven om drugshandelaar Dennis van den Berg te liquideren. Per vergissing werd op 1 januari 2014 Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs gedood: beide mannen leken op elkaar.

Schiedammer F. is in februari voorlopig op vrije voeten gesteld, in afwachting van zijn proces. Zijn advocaat wil meerdere getuigen horen, onder wie een journalist en een (voormalige) politie-informant.

Advocaat Manders: “De vragen die ik van plan was te stellen aan de getuigen, zijn integraal door justitie aan een van hun advocaten gestuurd. Daardoor weten de getuigen nu precies wat ik ga vragen. We zullen nu nooit meer weten of zij hun antwoorden op elkaar hebben afgestemd.”

Gesloten deuren

Manders wilde op korte termijn een zitting in Rotterdam om deze kwestie te bespreken, maar dat gaat nog niet gebeuren. Eerst worden de getuigen achter gesloten deuren gehoord door de onderzoeksrechter.

De advocaat wil vragen om de niet-ontvankelijkheid van het Rotterdamse OM in deze zaak. “René F. heeft in mijn ogen geen kans meer op een eerlijk proces. Jurisprudentie van het Europees Hof is daar duidelijk over.”

Het OM in Rotterdam wil in dit stadium nog niet reageren. “Dit is een discussie die in de rechtszaal thuishoort en niet in de media.”

René F. ontkent dat hij de opdracht heeft gegeven voor de ‘vergismoord.’ Hij noemt de getuigen die belastend hebben verklaard onbetrouwbaar.

De Berkelse vergismoord had mogelijk te maken met het verloren gaan van een partij van 300 kilo cocaïne. Dennis van den Berg zou daarvoor hebben moeten boeten.