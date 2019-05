Robert Doornbos over terugkeer Formule 1 in Zandvoort: 'Legendarische gebeurtenis voor de autosport'

Voor autosport-liefhebbend Nederland was dinsdag een heugelijke dag. Onder de naam Heineken Dutch Grand Prix keert de Formule 1 in 2020 terug naar het circuit van Zandvoort. De rentree na 35 jaar afwezigheid is naar verwachting in mei.

Rotterdammer en oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos zal in aanloop naar de terugkeer op Zandvoort als 'racende reporter' bijdragen aan de 'ultieme fanbeleving'. Hij is uiteraard ook zeer te spreken over de terugkeer van de grootste categorie autosport in Nederland.

"Vanmorgen was het ontlading, alleen maar blije gezichten bij een legendarische gebeurtenis voor de autosport", begint Doornbos. "Zandvoort heeft het grote voordeel dat er in het verleden formule 1 is geweest, waardoor je nu terug kunt vallen op een stukje geschiedenis."

De grote factor in de flink groeiende populariteit van Formule 1 in Nederland is natuurlijk Max Verstappen. Hij zal volgend jaar voor vele fans een thuiswedstrijd rijden. "Max heeft op en naast de baan natuurlijk wel wat teweeg gebracht. Als er zoveel Nederlandse fans acht uur in de auto naar Oostenrijk willen zitten, hoe mooi is het dan als die fans straks een Grand Prix om de hoek hebben. We gaan er een groot succes van maken met zijn allen", besluit Doornbos.

Beluister hierboven het hele gesprek met Robert Doornbos op Radio Rijnmond.