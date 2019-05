Korpschef Paauw krijgt shirt van Ajax bij installatie in Amsterdam

Frank Paauw is geïnstalleerd als nieuwe hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. Hij kreeg direct een Ajax-shirt cadeau.

Bij zijn officiële aantreden zei Paauw dat hij "trots" is dat hij politiechef mag zijn van het korps in de hoofdstad. "Een eenheid waar we voor grote uitdagingen staan."

De voormalige politiebaas van Rotterdam volgt Pieter-Jaap Aalbersberg op, die de politie verruilde voor een baan als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie installeerde Paauw, die bij zijn aantreden een Ajax-shirt kreeg voorzien van handtekeningen van de selectie.

In zijn speech haalde hij ook de "cruciale wedstrijden" van de Amsterdamse club aan in zijn eerste twee weken bij het hoofdstedelijke korps. "Tot 1 mei vond ik de eenheid Rotterdam de beste van Nederland, maar dat beeld stelt zich al bij. Nou zullen mensen misschien denken dat ik door de geweldige prestaties van Ajax sinds mijn aantreden overmoedig ben geworden, maar dat lijkt mij niet verstandig gelet op afgelopen woensdag tegen de Spurs."