Jetro Willems krijgt eigen straatvoetbaltoernooi in Rotterdam

Rotterdammer en oud-Spartaan Jetro Willems gaat zich via een eigen straatvoetbaltoernooi inzetten voor de buurt waarin hij is opgegroeid. De 22-voudig Oranje international bracht zijn jeugd door in Zuidwijk. De Willems Cup vindt plaats op zondag 2 juni van 13:00 tot 18:00.

Het 'Maldenburgplein' (op de hoek van Schuilenburg en Geuneburg) is de locatie van de eerste Willems Cup. "De Rotterdamse wijk Zuidwijk is in ontwikkeling", vertelt de huidige linksback van Eintracht Frankfurt. "De pleintjes en faciliteiten zijn er wel, alleen wordt er veel minder gebruik van gemaakt. Dit komt ook doordat commerciële partijen en overheden steeds minder toffe straatvoetbaltoernooien organiseren."

"Het is een cliché; maar tijden zijn natuurlijk veranderd en met de Playstations en smartphones is er voor jongeren de noodzaak niet meer om naar buiten te gaan en hun vrienden te ontmoeten. Op mentaal en sociaal vlak gaat dit de jongeren opbreken als ze geen balans vinden hierin", vertelt Willems verder.

De Willems Cup wordt georganiseerd in samenwerking met Panna Knock Out. Dit is een straatvoetbaltoernooi waar 3 tegen 3, Panna Knock Out en FIFA gespeeld wordt. Het evenement wordt ondersteund door verschillende organisaties zoals TOS, DOCK, JOZ, Sportbedrijf Rotterdam, gebiedscommissie Charlois en Wijkcomité Pendrecht.