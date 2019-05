Robbert Paul Aalbregt neemt roer over bij dames HC Rotterdam

De dames van HC Rotterdam in actie op archiefbeeld.

Robbert Paul Aalbregt is in de laatste weken van de hockeycompetitie de coach van Rotterdam-dames. Aalbregt vervangt daarmee per direct Kees Wortmann, die HC Rotterdam vorig jaar nog naar de Promotieklasse wist te leiden.

Sinds de winterstop werden de degradatiezorgen steeds concreter voor de Rotterdamse hockeydames. Op dit moment staat HC Rotterdam op een negende plek, en dus nog net boven de streep. De nummers 11 en 12 van de Overgangsklasse degraderen direct, nummer 10 speelt play-outs.

"Op het laatste moment van coach wisselen is niet leuk", vertelt Friso van Deursen, bestuurslid tophockey bij HC Rotterdam. "Maar de dreiging van het spelen van degradatiewedstrijden maakt dat je alles moet doen om een kentering te weeg te brengen." Kees Wortmann was in totaal drie seizoenen coach van de Rotterdam-dames.

Voor Robbert Paul Aalbregt is het niet zijn eerste klus in Rotterdam. Veertien jaar geleden loodste hij de heren van HC Rotterdam naar de Hoofdklasse, en in de slotfase van het seizoen 2010-2011 behoedde hij de dames nog voor degradatie uit de Hoofdklasse.