Herdenkingstegel voor Merwedegijzelaars

Tot nu is er alleen een plaquette op de muur van de hervormde kerk.

Sliedrecht krijgt een speciaal gedenkteken voor de Merwedegijzelaars. Een motie van het CDA voor zo'n herdenkingstegel is dinsdagavond unaniem aangenomen, schrijft Sliedrecht24.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat uit Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Werkendam honderden jonge mannen werden afgevoerd richting kamp Amersfoort. Het was een wraakactie van de Duitsers, na het doodschieten van twee landwachters in de Biesbosch.

Tot nu toe is voor de gijzelaar niet meer dan een plaquette bij de hervormde kerk geplaatst. Dat moet anders, vindt de Sliedrechtse politiek. De herdenkingstegel moet er voor 5 mei volgend jaar zijn.