Excelsior kent mogelijke tegenstanders in play-offs

Bij een zestiende plek voor Excelsior is RKC Waalwijk de (eerste) tegenstander in de play-offs. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Sinds afgelopen weekend weet Excelsior dat het zich mag voorbereiden op de play-offs om promotie en degradatie. Afhankelijk van de uiteindelijke positie op de ranglijst, spelen de Kralingers zondag het eerste duel tegen RKC Waalwijk of SC Cambuur in de halve finales van de play-offs.

Op dit moment staat Excelsior op plaats zestien, waarmee het RKC zou tegenkomen. Woensdag speelt de formatie van trainer Ricardo Moniz de laatste eredivisiewedstrijd thuis tegen AZ. Nummer zeventien De Graafschap, dat thuis Ajax ontvangt, staat slechts op één punt en kan dus eventueel nog over de Kralingers heen. Bij een zeventiende plek speelt Excelsior tegen Cambuur.

De Friezen wonnen namelijk met 1-2 op bezoek bij Almere City, en dat was genoeg na het 2-2 gelijkspel van afgelopen vrijdag. RKC poetste in eigen huis een 2-0 uitnederlaag weg, door met 3-0 te winnen van NEC. Onder andere oud-Spartanen Stijn Spierings en Mario Bilate kwamen tot scoren voor de ploeg uit Waalwijk.

Excelsior speelt komende zondag eerst een uitwedstrijd tegen RKC of Cambuur, waarna woensdag 22 mei de thuiswedstrijd op het programma staat. Mochten de Kralingers de zestiende plek in de Eredivisie vasthouden, komt er geen eventuele regioderby met Sparta in de finales van de nacompetitie. De Kasteelclub speelt de halve finales tegen TOP Oss, en zit dan aan de andere kant van het schema.

Excelsior-AZ is woensdagavond, net als alle duels in de play-offs, uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.