Floating Farm trekt de aandacht van koeienkijkers

De aanwezigheid van koeien in het havengebied trekt meteen bekijks vanaf de kade. De eerste koeienkijkers zijn al gesignaleerd.: Piet Verwiel en Anita Bras uit Schiedam.

"Ik moet eerlijk zeggen, ik had er wat negatieve gedachtes over,"vertelt Piet. "Ik had gedacht dat ze in kleine hokjes zaten maar zoals je ziet: ze lopen gewoon rustig rond."

Piet en Anita lazen allemaal "rare dingen" op Facebook over de Floating Farm, zeggen ze. Daarom besloten ze het maar eens met eigen ogen te bekijken.

"Op Facebook staat dat hier tegen actie wordt gevoerd en dat de beesten vrije moeten lopen.", zegt Piet. "De koeien zouden ook geen wei hebben om in te lopen maar dat klopt al niet want ze hebben hier een stuk gras op de kade waar ze ook kunnen lopen."

"Het zou dierenmishandeling zijn, stond op Facebook" vult Anita aan. " Ik heb gereageerd dat ze eerst maar eens moesten gaan kijken voor dat ze gaan zeuren", zegt Piet.

De Floating Farm ziet er best leuk uit vinden de Piet en Anita. "Het is wel wat nieuws zo, koeien in midden in de stad. Maar ze hebben ruimte zat en ze zijn heel rustig", constateert Piet.

"Ja, ze zijn echt op hun gemak," denkt Anita.