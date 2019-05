'Bevrijdingsfestival moet weg uit park bij de Euromast'

Grote publieksevenementen als het Bevrijdingsfestival moeten niet meer in het park bij de Euromast worden gehouden. Dat vindt directeur Wim Pijbes van de Stichting Droom en Daad. Wethouder Wijbenga wil zover niet gaan.

Pijbes benadrukt het nog maar eens: het park bij de Euromast - kortweg Het Park - is een Rijksmonument. Een parel, waarmee zeer onzorgvuldig wordt omgesprongen. "Zestigduizend man, afgehekt in dit park. Dat is een te zware belasting."

Na een festival als op 5 mei, zegt Pijbes, is het treurigheid troef: boomwortels zijn kapotgereden, grasranden aan gort. Om over de onrust voor broedende vogels nog maar te zwijgen.

Volgens Pijbes kan een grootschalig evenement als het Bevrijdingsfestival beter uitwijken naar een andere plek. Hij heeft wel een paar suggesties: het Zuiderpark of de Binnenrotte.

Verantwoordelijk wethouder Wijbenga is het gedeeltelijk met Pijbes eens. "We zijn zeker te ruw omgegaan met onze parken", erkent hij. Maar het festival helemaal uit het park verbannen? Daar voelt hij vooralsnog niets voor.

Wel vindt Wijbenga dat het park wat meer rust gegund mag worden. "Dus we gaan de komende jaren zeker grenzen stellen aan hoeveel evenementen in parken toegestaan kunnen worden. Er moet hersteltijd komen."

Tijdbom

Dinsdag heeft de filantropische Stichting Droom en Daad een intentieverklaring aan de wethouder overhandigd, waarin de gemeente tot actie wordt gemaand. De verklaring is medeondertekend door partijen als Natuurmonumenten, het Erasmus MC, de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum.

De Stichting Droom en Daad van de miljardairsfamilie Van der Vorm heeft er vijf miljoen euro voor over om Het Park op te knappen. Maar na twee jaar overleg met de gemeente is er nog bitter weinig progressie, verzucht de stichting.

Ondertussen, waarschuwt Pijbes, gaat Het Park zo gebukt onder de terugkerende mensenmassa's dat er "een langzaam wegtikkende tijdbom" onder ligt. "En straks is er helemaal geen park meer over."