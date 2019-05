Storing Mathenesserbrug Rotterdam verholpen

De Mathenesserbrug tussen de Rotterdamse wijken Nieuwe Westen en Spangen heeft woensdagochtend korte tijd in storing gestaan. Verkeer kon daardoor niet over de brug heen.

Wat de oorzaak was van de storing, is nog niet duidelijk. Een monteur kwam ter plaatse om de problemen te verhelpen. Rond 07:00 uur kon het verkeer weer over de brug heen.

Het is niet de eerste keer deze maand dat de Mathenesserbrug te kampen heeft met een storing. Ook maandag waren er problemen. Wat toen de aanleiding was, is niet bekend.

Dit jaar is de brug geregeld een langere periode afgesloten geweest in verband met werkzaamheden.