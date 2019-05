Succesvolle operatie met behulp van robot in Oogziekenhuis Rotterdam

Oogarts Koorosh Faridpooya van het Oogziekenhuis Rotterdam vertelt over de robot

In het Oogziekenhuis Rotterdam is voor het eerst ter wereld een succesvolle oogoperatie uitgevoerd met behulp van een operatierobot. Het apparaat hielp de arts vorige week bij een netvliesoperatie, maakt het Rotterdamse ziekenhuis woensdag bekend.

Netvliesoperaties eisen veel precisie en zijn erg ingewikkeld. Daarom worden ze maar door een kleine groep gespecialiseerde oogartsen uitgevoerd. Om de operaties nog nauwkeuriger te kunnen doen, is de robot ontwikkeld. Het bedrijf Preceyes deed dat in samenwerking met artsen.

Oogartsen zijn enthousiast. "Tijdens een oogoperatie opereren we binnen een heel klein gebied. De oogarts moet daarom heel precies te werk gaan. De operatierobot helpt de oogarts als een soort derde hand om de operaties nauwkeuriger uit te voeren", zegt oogarts Koorosh Faridpooya van het Oogziekenhuis Rotterdam. "We verwachten dat we hierdoor complicaties kunnen verminderen en het resultaat voor de patiënt kunnen verbeteren."

De operatierobot wordt in de toekomst vaker ingezet bij netvliesoperaties. Volgens het ziekenhuis maakt de robot op langere termijn ook de behandeling van aandoeningen aan het netvlies mogelijk, die nu nog niet of nauwelijks te behandelen zijn.

"Hierbij gaat het bijvoorbeeld om behandelingen waarbij medicatie in zeer kleine bloedvaten achterin het oog moet worden toegediend. Deze behandelingen kunnen er in de toekomst voor zorgen dat mensen minder snel het zicht verliezen of zelfs geen zicht verliezen."