Bewoners in actie tegen distributiecentrum op Landtong Rozenburg

Tijdens een bewonersbijeenkomst, vorig jaar, kregen inwoners te horen over de plannen die het Havenbedrijf heeft op de Landtong. De goederenopslag staat gepland naast het gebied waar veel wordt gerecreëerd.

"Wij werden er door overvallen in een bijeenkomst waarin zou worden gesproken over de ontwikkelingen van de Landtong. We hadden nog nooit eerder van deze plannen gehoord", zei Marjon McElligott-Wolters van de gebiedscommissie destijds.



De organisatoren van de demonstratie noemen het distributiecentrum 'een grote grijze doos'. "Met bijkomend verkeer, fijnstof en geluid zal dit een mokerslag toedienen voor mens en natuur." Vorige maand plaatsten actievoerders nog een heus 'bordenbos' als protest tegen de komst van het centrum.



Tijdens de demonstratie zaterdag zullen vanaf 14:00 uur diverse sprekers het woord doen. Ook is er live muziek. De organisatoren van de demonstratie roepen deelnemers op om protestborden mee te nemen.

"Dit laatste stukje natuur mag niet verloren gaan. Daarom komt Rozenburg in actie", besluiten de actievoerders.