Baby Noor staat al voor de klas

Om de paar weken komt Noor (negen maanden) lesgeven aan groep 3 van basisschool Eduard van Beinum in Rotterdam-Hillegersberg. Kinderen in de klas observeren de gevoelens en ontwikkeling van de baby Noor. Zo leren ze om empathisch te zijn.

Het lesprogramma heet Roots of Empathy en is overgewaaid uit Canada. Elk jaar wordt er in een ander land deze lesmethode uitgerold. Basisschool Eduard van Beinum heeft dit schooljaar de primeur in Rotterdam.

Ragna (6) leert door baby Noor de gevoelens van andere kinderen te herkennen. "Dan weet ik ook hoe ik iemand moet troosten.' Sami (7) is heel blij als baby Noor in de klas is. "Ik ben minder verlegen en leer allemaal goede dingen."

Juf Sarina Hoogendam ziet hoe Noor een positieve invloed heeft op de klas. "Ze leren over gevoelens praten. En bij ruzies op het schoolplein kunnen ze het sneller uitpraten."