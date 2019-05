Producer Duncan Laurence: 'Arcade was echt een pain in the ass'

Donderdagavond is het zo ver: dan vertegenwoordigt Hellevoeter Duncan Laurence Nederland op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Twee jaar lang werkte producer Wouter Hardy samen met Duncan Laurence aan het lied, gewoon in een klein studiootje in de Rotterdamse Maassilo. De kansen van Laurence en zijn 'Arcade' worden door de bookmakers hoog ingeschat.

Met de handen in het haar zat Hardy, om die verdomde track af te krijgen. Wanhopig was 'ie. "We zagen door de bomen het bos niet meer, het lied was echt een pain in the ass." En dat het ooit af zou komen en voor het Eurovisie Songfestival zou worden gebruikt, had hij al helemaal niet kunnen bedenken.

Twintig versies

"Ik denk dat we wel twintig verschillende versies van het nummer hebben gemaakt", vertelt Hardy. "Zoals je het nummer nu op de radio hoort, was zeker niet hoe het de eerste keer klonk."

In december 2016 werden Hardy en Laurence aan elkaar gekoppeld. Hardy was eerst muzikant, voordat hij de overstap naar producer maakte. "Er werd gezegd dat Laurence wel bij mij zou passen en ik nam de productie van zijn muziek op me."

Duncan Laurence had op dat moment al een prille versie van 'Arcade' klaarliggen, en daar gingen de twee mee aan de slag. "Dat vond ik ook de vetste track van hem", aldus Hardy.

Dat Laurence met het nummer bij het Songfestival terecht zou komen, hadden ze geen van beiden verwacht. "We hadden echt geen enkele intentie."

Perfect

Zodra duidelijk was dat Laurence met zijn lied naar Tel Aviv zou gaan, begon Hardy nog snel met de laatste afrondingen van het nummer. "Ik heb op het laatste moment nog extra drumpartijen en strijkers toegevoegd. Het moest echt perfect worden: je kan het niet meer opnieuw doen, je moet hier nog je hele leven naar luisteren."

Dus kroop Hardy dag na dag opnieuw de studio in. Alles om de perfecte track neer te zetten. "Op de dag dat ik de uiteindelijke versie van het lied verstuurde, moest ik janken. Ik kon er namelijk niets meer aan veranderen!"



Over de tweede halve finale maakt Hardy zich geen zorgen. "Duncan is live gewoon super goed. Hij is een van de beste live zangers die ik ken, dus dat moet goed komen."

Donderdagochtend vliegt Hardy naar Tel Aviv, om Duncan aan te moedigen. "En zondagmiddag vlieg ik weer terug. Ná de finale."