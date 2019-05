Bejaarde vrouwen slachtoffer van babbeltrucs in Hoeksche Waard

Bij de 87-jarige vrouw in de Wilhelminastraat in Numansdorp belde dinsdagmiddag een man aan die zich voordeed als verwarmingsmonteur. Hij liet de vrouw eerst op de kraan in de badkamer letten. Later moest zij een bedrag aan hem betalen, maar de nep-monteur kon niet wisselen en zei een dag later terug te komen. Uiteindelijk bleek haar portemonnee verdwenen.

Verderop in de Hoeksche Waard, in de Boomgaard in Nieuw-Beijerland, sloeg een nep-scharenslijper zijn slag. De 90-jarige vrouw gaf hem geld nadat zij dacht dat hij haar schaar en mes had geslepen. Ook deze man zei geld te gaan wisselen, maar kwam niet terug. Het slijpen van de voorwerpen bleek overigens helemaal niet te zijn gebeurd.

De politie heeft voor zover bekend nog niemand opgepakt voor de babbeltrucs.