Man slaat buschauffeur RET

Een 61-jarige buschauffeur van de RET is dinsdag lichtgewond geraakt, nadat een man hem een klap verkocht in de bus. Ook trapte de passagier een spiegel van de bus kapot.

De man stapte op de Dorpsweg in Rotterdam-Zuid in de bus van lijn 44, bij de halte ter hoogte van Katendrechtse Lagedijk. Toen de chauffeur hem vroeg of hij een stukje wilde doorlopen, begon de man direct te schelden. De chauffeur gaf hem toen de keuze: of het taalgebruik aanpassen, of de bus verlaten. De man sloeg de chauffeur en koos ervoor de bus uit te gaan.

Daar was de man nog niet klaar met vloeken en tieren. Hij trapte een spiegel van de bus kapot en vertrok vervolgens richting de Katendrechtse Lagedijk. De verdachte, volgens de politie een man rond de 25 jaar, is nog niet gepakt.

Aan het werk

Volgens een woordvoerder van de RET is de buschauffeur inmiddels van de schrik bekomen. "Hij is wel weer aan het werk. Maar we houden de vinger aan de pols en uiteraard wordt hem nazorg aangeboden. Het blijft schokkend dat mensen ons personeel zo agressief benaderen."