Verdachte warrig over doodsteken Dordtenaar Paul Pluijmert

De man die volgens zes ooggetuigen Dordtenaar Paul Pluijmert doodstak, wil dat niet bekennen of ontkennen. Dat werd woensdagochtend duidelijk tijdens een zogeheten pro-formazitting bij de rechtbank in Breda.

Volgens zijn advocaat heeft cliënt Andy D. alleen het mes opgeraapt en heeft wellicht een ander gestoken. Wie dat dan zou zijn, is onduidelijk. Volgens de officier van justitie hebben de zes ooggetuigen echter niemand anders gezien.

De 36-jarige Andy D. sloeg in de nacht van 3 op 4 november in de Bredase binnenstad een jonge Dordtenaar. Toen een groep anderen vroeg waarom hij dat deed, werd Pluijmert (23) neergestoken. Op aanwijzing van ooggetuigen werd D. korte tijd later als dader aangehouden.



Vraagtekens

De officier van justitie zette grote vraagtekens bij het betoog van de advocaat. Volgens haar zijn op het mes dna-sporen aangetroffen van D., het slachtoffer en de jongen die een klap kreeg. Het mes wordt nu nader onderzocht of er sporen van meer personen op zitten.

Hoewel zijn (vorige) advocaat bij de vorige pro-forma zitting, op 18 februari, verklaarde dat D. zou meewerken aan onderzoek door een psychiater en psycholoog, blijkt nu dat de man toch gedragsonderzoek weigert.

In tegenstelling tot de vorige zitting was de verdachte nu zelf wel aanwezig. Op vragen of hij nu alsnog gaat meewerken aan zo'n onderzoek antwoordde hij eerst bevestigend, maar daarna weer ontkennend.



Warrig

De officier stelde vast dat de man warrig is in zijn verklaringen. De Bredase rechtbank gelaste dat Andy D. ter observatie wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum, om toch inzicht te krijgen in de persoon en het gedrag van de man.

Zijn nieuwe advocaat vroeg de rechtbank om twaalf getuigen te horen. Vier daarvan werden door de rechtbank toegewezen. De rechtszaak gaat op 6 augustus verder, maar dat zal opnieuw pro-forma zijn. Een verzoek om vrijlating van de verdachte werd afgewezen.