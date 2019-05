'Zicht op prachtige natuur' vanuit nieuwe vogelkijkhutten Flakkee

De Vogelboulevard op Goeree-Overflakkee is ontwikkeld door Staatsbosbeheer en de Vogelbescherming. Het bestaat uit vier kijkhutten: eentje bij Ooltgensplaat en drie langs de parallelweg bij de N59. Ze zijn aangepast of helemaal nieuw neergezet, dankzij een financiële bijdrage uit het Droomfonds Haringvliet.

Boswachter Wicher Pen is trots op het resultaat. Hij kijkt goedkeurend naar de borden waarop alle vogels staan afgebeeld die het meest voorkomen in dit gebied. En prijst de nieuwe houten looptrap die naar de vogelhut leidt. "Wist je dat die bij de Haringvlietbrug nu ook een rolstoelvriendelijke entree heeft?"

De bestaande hut langs het Haringvliet heeft nu een extra verdieping gekregen, waardoor je lager bij de grond naar de vogels kunt kijken. Vooral voor de fietsers vindt Pen het project een uitkomst.

"Voorheen was dit gebied gesloten. Ik hoop dat ze tijdens hun fietstocht even afstappen om stil te staan bij deze prachtige omgeving. Hoewel je dicht bij de grote weg zit, waan je je hier echt midden in de natuur", zegt de boswachter.

Over tien dagen gaat hij met pensioen; dit project is een mooie afronding van zijn carrière. "Er zijn hier altijd al voorzieningen geweest, maar nu hebben we ervoor gezorgd dat de natuur beter zichtbaar en bereikbaar is."