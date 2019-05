NAPRATEN: Fortuna Sittard - Feyenoord (1-4) en Excelsior - AZ (4-2)

In eerste instantie houdt Bizot Excelsior-spits Omarsson van scoren af, Fortes zorgt daarna alsnog voor de 1-0. (VK Sportphoto - Ruben Zegers)

Feyenoord en Excelsior spelen woensdagavond hun laatste competitiewedstrijd van de eredivisie in het seizoen 2018/2019. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst is als derde geëindigd en speelt alleen nog voor de eer in het uitduel met Fortuna Sittard.