Vrouw (97) jaagt boeven weg uit flat

Een 97-jarige vrouw heeft woensdagmiddag drie mannen weggejaagd uit haar woning in Rotterdam-IJsselmonde. Het drietal deed zich voor als medewerkers van de gemeente en probeerde even na 13:00 uur de vrouw te beroven door met een babbeltruc haar woning aan de Cornelis Heinricksestraat binnen te komen. Dat mislukte deels, want de vrouw begon hard te gillen.

Het drietal sloeg daardoor op de vlucht. Voor zover bekend hebben ze niets buit weten te maken. De vrouw is niet gewond geraakt. De mannen zijn nog niet gepakt.

Een buurman vertelt: "De buurvrouw belde mij direct na het voorval op. Ze waren binnengekomen in haar woning en probeerde haar de badkamer in te duwen."

Camera's

Volgens de man hebben de boeven niet goed opgelet. "Overal in de flat hangen camera's. Ze zijn dus goed in beeld."

Wel is de buurman ongerust. "Want de vraag blijft: hoe zijn ze binnengekomen? We hebben hier een speciaal apparaat om binnen te komen. Of ze zijn meegelopen met iemand anders."