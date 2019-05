Koning opent windmolenpark Krammer bij Flakkee

Koning Willem-Alexander plugt de stekker in en opent het park Foto: Rick Huijzer

Een lintje doorknippen was er niet bij, wel werd een gigantische stekker 'ingeplugd'. Daarmee opende de koning het nieuwe windmolenpark, dat het grootste burgerinitiatief is van Nederland. Bijna vijfduizend leden van coöperaties Deltawind en Zeewind ontwikkelden dit windpark en worden mede-eigenaar.\

De 34 windmolens leveren ongeveer honderd megawatt aan groene stroom. Dat is voldoende om ruim 100 duizend huishoudens van energie te voorzien.

Niet iedereen is enthousiast over het windmolenpark. Bewoners van de Oudelandsedijk in Oude-Tonge vragen zich af waarom ze allemaal op deze plek moeten komen te staan. "Ik ben niet tegen windmolen hoor, maar wij zijn het zwaarst getroffen", aldus de woordvoerder van de bewoners.

"Het zou van solidariteit getuigen als er ook een paar bij bijvoorbeeld Ouddorp en Dirksland komen. Nu is alles bij elkaar geplempt tussen Oude-Tonge en Battenoord", aldus de woordvoerder.