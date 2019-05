36 uur lang beton storten voor Zalmhaventoren

Aanstaande donderdag en vrijdag rijden daarom 36 uur lang betonwagens naar de bouwplaats in het Scheepvaartkwartier. Het gaat in totaal om 400 ritten. Dat is elke zes minuten een rit. Bouwbedrijf BAM heeft voor de operatie een speciale vergunning moeten aanvragen.

De betonstort begint donderdagochtend om 08:00 uur en gaat door tot vrijdagavond.

De bouw van de Zalmhaventoren en twee lagere flats begon eind oktober vorig jaar en duurt zo’n drie jaar. Het wordt met 215 meter de hoogste toren van de Benelux.