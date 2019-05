Hulphonden welkom in Diergaarde Blijdorp

Hulphonden zijn voortaan welkom in Diergaarde Blijdorp. Dat meldt de dierentuin op haar website. "Blijdorp vindt het belangrijk dat de tuin voor iedereen toegankelijk is." Eerder weigerde de Rotterdamse dierentuin hulphonden nog.

In maart 2017 wilde de Vlaardingse Cora Vermaas met haar hulphond het dierenpark in, maar het dier mocht niet naar binnen. "Maar ik heb mijn hond altijd bij me, ik kan niet zonder haar", vertelde ze destijds.



Diergaarde Blijdorp bleef bij de regel dat hulphonden niet naar binnen mogen, omdat de dieren in de verblijven ervan kunnen schrikken. Daarna kwam toch toch het gesprek met KNGF voor geleidehonden op gang.

Vorig jaar hield Blijdorp een proef met hulphonden. Zo kon worden bekeken of de honden en de dierentuindieren aan elkaar konden wennen. Duidelijk werd dat de hulphonden niet overal in de dierentuin kunnen komen, omdat sommige dieren blijven schrikken.

Ze moeten daarom een speciale route afleggen, waarmee onder meer de krokodillenrivier, verschillende volières en de wallabies worden vermeden.

Ook moet minstens één dag van te voren worden gemeld dat er een hulphond mee komt, moet het medisch paspoort van de hond mee en dient het dier een speciaal hesje te dragen.

Cora Vermaas zegt in een reactie dat ze voorlopig niet naar Blijdorp gaat. "Ik ben teleurgesteld in wat er na het voorval allemaal is gebeurd. Er is een boel beloofd en er is weinig nagekomen. Ik heb er even geen zin in."