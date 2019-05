Kassa! Rotterdam ontvangt elk jaar 15 miljoen aan Europese subsidies

Rotterdam krijgt elk jaar zo'n 15 miljoen euro aan Europese subsidies. Die gaan naar innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid. Zo is de stad een van de zes 'ruggedised'steden (robuuste steden) van de EU. Met dat project is bijna vijfenhalf miljoen gemoeid, bedoelt voor Hart van Zuid bij Zuidplein.

"Wat hebben we eigenlijk aan Europa?", hoor je regelmatig op straat. Als je goed weet te lobbyen is er behoorlijk wat geld op te halen voor een middelgrote stad als Rotterdam. En daar lijkt de Maasstad goed gebruik van te maken. Met het geld voor Hart van Zuid moeten onder meer elektrische bussen op Zuidplein worden gerealiseerd, een duurzaam en gasloos Ahoy en het gebruik van sensoren in lantarenpalen en afvalcontainers. Zuid is hiermee de proeftuin van Europa.

Als we terugkijken naar projecten die al met Europees geld zijn gerealiseerd, hebben we het over de Hofbogen, het Dakpark in Rotterdam-West en het opknappen van de Nieuwe Binnenweg. Een van de projecten waar momenteel geld naartoe gaat is 'Life @ Urban Roofs', waarmee daken van gebouwen duurzaam worden gemaakt.

Een van de voorbeelden hiervan is de Robert Fruinstraat in Rotterdam-West. Deze straat heeft de ambitie de groenste straat van Rotterdam te worden. Vanwege de verstening in de wijk Middelland hebben bewoners in die straat regelmatig last van ondergelopen kelders bij hevige regenval. De regen die op 'urban roofs' valt wordt opgevangen in een watertank en weer gebruikt voor de bewatering van de hangende tuin. "Dat gaat helemaal automatisch, ik hoef dus nooit met een gieter langs te lopen", zegt bewoner Cees van Breugel

Met de aanleg van één zo’n blauw-groen dak is 150 duizend euro aan Europees geld gemoeid. "Dat had ik misschien liever in wijkwerk gestoken", zegt wijkwerker Van Breugel. "Tegelijkertijd liepen hier vroeger de straten onder bij regenval, dit draagt eraan bij dat dit minder gebeurt."

Op het dak komen zonnepanelen en een windmolen om energie op te wekken. Ook wordt het dak sociaal gebruikt, open voor andere bewoners uit de wijk.

De vraag is dus legitiem of het nodig is om als Europa zoveel geld te investeren in één groen dak. Maar kun je ook redeneren, deze eerste panden zijn pioniers en later kan dit concept worden uitgerold naar andere gebouwen in de stad. Europa als initiator van verduurzaming en innovatie. Wel kunnen we concluderen dat Rotterdam de Europese potjes goed weet te vinden.

